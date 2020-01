Ad "Amici" è una settimana di sfide per il ballerino Federico

Dopo l'ingresso nella scuola di "Amici" del ballerino hip hop Ayoub , i professori vogliono mettere a confronto il suo talento con quello di Federico . La maestra Peparini e Timor assegnano loro una doppia prova comparata. Federico confessa ad Ayoub che la coreografia di Timor è quella che teme di più ma il compagno, per tutta risposta, propone che la prova valga anche come sfida. Anche Talisa chiede a Federico di scontrarsi in pista uno contro l'altro.

DOPPIA PROVA COMPARATA - Veronica Peparini ha deciso di affidare a Federico e Ayoub la stessa coreografia: "Visto che stiamo andando verso il serale ho pensato di confrontarvi. Serve per capire chi è il ballerino più giusto per me al serale. Lavoreremo divisi, ma in puntata vi esibirete contemporaneamente". Anche Timor vuole mettere a confronto i ballerini su una prova comparata. L’insegnante ha notato che entrambi sono molto forti ma “non creano atmosfera”. Durante questa prova dovranno tirar fuori vibrazioni sexy, sensuali e rilassanti.

TALISA E AYOUB SFIDANO FEDERICO - Quando tornano in sala relax Federico ammette di essere un po' preoccupato per l'assegnazione di Timor, ma ai suoi dubbi Ayoub propone che la prova valga anche come sfida per il posto di migliore. La proposta del compagno indispettisce Federico, che sorride nervoso per il colpo basso. Poco dopo anche Talisa chiede di sfidarlo e Federico contrattacca: "Se vuoi fare un'altra cosa con me facciamola sul contemporaneo, che è il tuo genere. Su una coreografia che vuoi tu".

