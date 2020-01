"Amici 19": fuori Michelangelo, entra Francesca

La sfida del serale si avvicina e per i ragazzi è tempo di sfide. Nel primo pomeridiano dopo la pausa delle vacanze natalizie viene eliminato Michelangelo. Al suo posto entra la grintosa Francesca. Karina, danzatrice classica, è la new entry per il ballo. Nyv presenta per la prima volta una cover e convince. Una commissione di giornalisti sceglie i migliori: Nyv e Karina scalano la classifica.

Valentin viene processato perché non vuole studiare e si presenta sempre in ritardo. La sfida è tra lui e Benedetta. Ma lo scontro con Alessandra Celentano è forte. La prof invita i ragazzi a votare: propone di rimandarlo in sfida, ma alla fine i ragazzi scelgono di salvarlo. Anche se il ballerino era già pronto.



La sfida di canto per il "Torneo dei migliori" è invece tra Giulia e Gaia, a decidere è Rudy Zerbi. Dopo i due inediti si confrontano con una cover di Riccardo Cocciante: "Quando finisce un amore". Zerbi sceglie Giulia. Che vince la sfida. "Devi amare la musica, sei un grande talento e devi fare un passo avanti", le consiglia Rudy.



Per il ballo se la giocano Talisa e Federico. Timor preferisce Federico, ma ha delle bellissime parole per la ballerina. Giuseppe nel frattempo viene squalificato, non è considerato allo stesso livello degli altri. Intanto Karina, ballerina classica, si mette in gioco e viene ammessa nella scuola.



Nyv si cimenta finalmente con una cover dopo essere stata spronata da Anna Pettinelli, suona al piano e canta "Firestone". Al termine viene premiata. Si apre quindi la sfida a squadre, Valentin perde con Talisa, Martina vince su Giulia. Javier batte Federico.



Adriano Pennino giudica Francesca (new entry) e Michelangelo su due inediti. Il maestro alla fine sceglie Francesca: "E' più pronta, il mio istinto mi suggerisce lei".



Una commissione esterna di 12 giornalisti giudica i migliori di danza e canto. Nyv e Karina sono le più brave.





