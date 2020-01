Amici 19, dramma Javier: prima gli insulti alla scuola e poi il pentimento | I prof lo salvano

Nuovo appuntamento con la puntata del sabato di " Amici 19 ". Al centro il caso di Javier . In settimana il ballerino si è sfogato in maniera violenta denigrando e insultando il programma e manifestando la volontà di andarsene salvo poi fare marcia indietro. I professori, al momento di decidere le sue sorti si dividono: tre per l'eliminazione e tre per concedergli una chance. Alla fine il voti di Anna Pettinelli lo salva.

La puntata inizia con Maria De Filippi che introduce Annalisa. Ed è proprio lei ad aprire la puntata. Dopo la sigla cinque ragazzi si sfidano per il torneo de "i migliori". Iniziano Giulia e Gaia, che saranno giudicate da Rudy. Le ragazze si affrontano su due cover e due canzoni originali. Zerbi si complimenta con entrambe "perché il livello è davvero molto alto". Per il giudice le ragazze si sono equivalse nelle cover ma Giulia ha fatto la differenza negli inediti "mettendo in campo con grande coraggio la sua storia personale". E così è lei a prendersi la medaglietta.

La seconda sfida è tra Talisa e Karina. Talisa sceglie come giudice la Peparini e si esibisce su un passo a due di Timor. Veronica assegna la vittoria a Talisa.

Si deve poi affrontare il problema disciplina. Maria lancia un filmato in cui viene mostrata una riunione fatta in settimana con i ragazzi dove sono state rimproverate loro una serie di cose come i ritardi, il disordine, l'uso del cellulare in momenti inopportuni. Atteggiamenti irrispettosi nei confronti soprattutto delle ragazze della produzione che si occupano di aiutare i ragazzi a soddisfare le proprie esigenze. Finito il filmato vengono fatti entrare in studio i professionisti, coinvolti anche loro nella polemica. Viene mostrato un altro filmato dove Javier si sfoga contro il programma. "Avevo una carriera fuori di qui, ho lasciato tutto per venire a fare questa m...a. Questa è una scuoletta, non una scuola". Il ragazzo rifiuta anche di andare a parlare con la De Filippi quando viene convocato. "Non voglio parlare con nessuno, sono stufo". E poi rincara contro la trasmissione. "In Italia ci sono tanti ballerini buoni, perché nessuno viene qui? - dice ai compagni - Nessuno che è uscito da qui è diventato una star". E poi ancora: "Qui non si balla niente di grande spessore, non c'è un coreografo con le palle. Qui al massimo puoi crescere nella classifica di gradimento del programma". Dopodiché il ragazzo prova a contattare una compagnia di danza chiedendo di essere preso ma viene rimbalzato... e quindi si rimette microfono e tuta e torna nella scuola.

Si torna in studio e si vede che Javier è in sala prove, da solo, che singhiozza disperato, consapevole di essersi messo in una situazione critica. Alla Maria stacca il microfono, lo raggiunge in sala per rincuorarlo e riportarlo in studio. Cosa che lui non vorrebbe fare per la vergogna. Maria spiega che non avrebbe voluto far vedere quelle immagini ma siccome la scena è avvenuta davanti a tutti i ragazzi era giusto mostrarla. E intanto mostra a Javier, e non solo, a mo' di esempio, il curriculum di Elena D'Amario dopo "Amici", a dimostrare che non è vero che nessuno ha avuto una carriera.

I professionisti cercano di rincuorarlo, mostrando di aver compreso lo sfogo, per quanto duro. Rudy Zerbi però non ci sta. "Non mi va bene la beatificazione. Se quella telefonata avesse avuto un esito diverso non si sarebbe rimesso la tutina". Javier dice che in realtà avrebbe potuto andare in quella compagnia ma ha perferito restare. La Celentano sposta il fuoco della discussione. "Il ragazzo deve capire perché diventa così violento, così cattivo. Dobbiamo aiutarlo a risolvere le sue problematiche". Timor premette di non essere arrabbiato con il ragazzo ma semmai deluso. "La reazione che hai avuto adesso però dimostra che sai di aver sbagliato". Javier si scusa nuovamente con tutti e chiede di avere un'altra chance. I giudici escono per decidere le sorti del ragazzo.

Entrano quindi i giornalisti che dovranno giudicare i ragazzi assegnando la palma di "migliore". La prima a esibirsi è Nyv. Seguono Federico, Skioffi (che divide i giornalisti, Cinzia Marongiu gli assegna 9,5 mentre Luca Dondoni 5), Talisa, Gaia, Ayoub e Giulia. Intanto rientrano i professori: Rudy, Stash e Anna sono per l'eliminazione (gli ultimi due concedendogli la possibilità di ripresentarsi ai casting l'anno prossimo). La Celentano vorrebbe più tempo per pensarci a freddo. La Peparini è pronta a concedergli una chance. Scoppia l'ennesima discussione tra Zerbi e la Celentano e alla fine la prof di danza vota per tenere il ragazzo nella scuola. Così si è tre contro tre. Vista la situazione Anna Pettinelli cambia idea e vota per tenere il ragazzo, commentando con un eloquente: "Spero di non aver sbagliato...".

