LA SFIDA A SQUADRE - Si passa quindi alla sfida a squadre. In studio viene portato un pacco regalo... viene chiamato ad aprirlo Miguel che dentro trova una felpa con scritto "serale". In palio per la squadra vincitrice c'è infatti un accesso al serale, anche se non così immediato. Andrà all'allievo capace di ottenere tutti 10 dai professori oppure con la media del 9 (ma a quel punto ci saranno tre step da superare). La cattiva notizia è che la squadra perdente va in sfida immediata. Si parte con Tish e Alberto e vince la ragazza che porta in vantaggio Atene. Lo scontro successivo, tra Mameli e Giordana, va invece ad appannaggio alla squadra di Sparta e si va così sull'1-1 . Avanti con la danza e la sfida tra Rafael e Samuel e arriva il secondo punto per Atene (con la Celentano che dà 9 al primo e 3 al secondo).



Quello in palio tra Alessandro e Federica può essere il punto decisivo ma il ragazzo riporta la situazione in parità. Saranno quindi Alberto e Giordana a contendersi la vittoria di squadra. Ed è Atene a prevalere. Arrivano quindi le buste con i voti: si parte con quelli negativi. L'ultimo è Samuel che quindi va direttamente in sfida con Umberto. Quest'ultimo ha una marcia in più a livello tecnico ma soprattutto di espressività e sfila così il banco al ragazzo della squadra di Sparta, che deve abbandonare la scuola.



IN CORSA PER IL SERALE - Si passe ai voti alti: nella squadra di Atene Rafael ha ottenuto la media del 9.2 quindi può sperare di ottenere la maglia del serale. Ma deve superare tre step. Il primo lo vede giudicato da Kledi che lo giudica positivamente dopo un passo a due. Ma mancano ancora due step. Questa volta lo giudica Francesca, già giudice nelle prime due sfide di oggi e anche per lei è un via libera. Manca solo l'ultima prova che Rafael supera agevolmente: la maglia è sua.



SECONDA SFIDA A SQUADRE - Dopo la sfida degli inediti tra Alberto e Giordana, vinta dal ragazzo, si parte con la seconda contesa a squadre, questa volta al meglio dei tre punti, dove c'è in palio ancora un posto per il serale (e di contro un sfida per il peggiore...). Iniziano Tish e Ludovica e il punto va a Sparta. si passa quindi al ballo, con Miguel che affronta Vincenzo. Sparta ottiene anche il secondo punto e conquista la vittoria. E proprio Vincenzo, con la media del 9.55, si gioca la maglia del serale. Il tempo però è scaduto e Vincenzo dovrà provarci settimana prossima. C'è invece tempo per la sfida tra Jefeo e Nicola, giudicati da Gabri Ponte. Jefeo mantiene senza troppi problemi il banco.