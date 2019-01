"Amici", due nuovi ballerini entrano nella scuola

Nella scuola di " Amici " le acque sono ancora agitate dopo l'eliminazione di Marco , intanto il professor Timor Steffens, tramite un casting organizzato per individuare un nuovo ballerino hip hop, sceglie Valentina che entra ufficialmente. Ma sono tante le novità nel nuovo appuntamento del talent di Maria De Filippi in onda sabato 26 gennaio alle 14.10 su Canale 5 .

LA PROTESTA - I ragazzi iniziano ad essere in difficoltà nel continuare la protesta. Il primo a sollevare dei dubbi è Miguel, che è dispiaciuto perché non vorrebbe rifiutare le lezioni di Timor. Anche Tish pensa che all'inizio poteva appoggiare la protesta ma adesso è dispiaciuta di aver rifiutato le lezioni dei professori e si rende conto di non voler continuare. Rafael la pensa come Tish. Intano Marco si prepara in casetta bianca con il maestro Daniele Baldi alla coreografia "Dangerous", con la supervisione della Peparini.