Amici 18: Giordana si salva dalla sfida, Timor "caccia" Marco dalla scuola

Amici 18, le emozioni della puntata del 19 gennaio Instagram 1 di 11 Instagram 2 di 11 Instagram 3 di 11 Instagram 4 di 11 Instagram 5 di 11 Instagram 6 di 11 Instagram 7 di 11 Instagram 8 di 11 Instagram 9 di 11 Instagram 10 di 11 Instagram 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Dopo l'apertura affidata ad Arianna che canta il suo nuovo singolo, è il mondo della prima sfida a squadre tra Atene e Sparta, al meglio dei punti. Alvis e Giordana si esibiscono in "Empire State of Mind" di Jay-Z e Alicia Keys. Un'esibizione che non piace a Rudy Zerbi che la definisce "un disastro", dando la colpa soprattutto a Giordana. Quindi tocca alla squadra di Sparta, con Alberto (in sfida) e Tish che presentano "Never never". Un duetto che vale il primo punto alla squadra.



Si passa al ballo con Mowgly contro Rafael: due stili di danza completamente diversi. Il pubblico preferisce l'hip hop dando il primo punto ad Atene e portando così in parità la contesa. Si va quindi al punto decisivo con Mameli con canta una versione rivoluzionata di "Jeeg robot d'acciaio", al quale risponde Tish. Ed è la ragazza a ottenere il punto vittoria per Sparta. Maria apre la busta con il nome dei contendenti della sfida. Daniel, che era convinto di essere in sfida è in realtà al riparo e si risiede e al posto suo si offre Giordana, che dovrà respingere l'attacco di Federica. A giudicarle è Carlo Di Francesco. La sfida si svolge prima sugli inediti e poi su un botta e risposta su una serie di successi. Di Francesco la termine non è convinto e chiede di poter risentire in cuffia alcuni passaggi per decidere meglio.



Di Francesco rientra e chiede una nuova prova botta e risposta raccomandando alle ragazze di metterci molta enfasi. Alla fine Carlo sceglie Giordana che così si salva e rimane nella scuola.



Si prosegue con la seconda sfida a squadre. Apre Alvis che si scontro con Jeffeo. Primo punto per Atene. La seconda sfida apre la questione dello scontro tra il maestro Timor e Marco. Dopo il riassunto di quanto accaduto in settimana, Maria annuncia che Steffens è andato dalla produzione per chiedere l'eliminazione di Marco, perché a suo parere di un livello troppo inferiore rispetto agli altri nella scuola. Interviene la Peparini per difendere il ragazzo. Si dice in disaccordo sul fatto che Marco non abbia qualità e rimarca il fatto che loro sono degli insegnanti e non dei coreografi e che quindi è loro dovere dare la possibilità ai ragazzi di crescere. La discussione si accende. Si raggiunge un compromesso: il ragazzo si toglierà la maglia ma potrà continuare a lavorare con la Peparini per cercare di crescere e farsi rivedere da Timor con la speranza che Steffens cambi idea. Quindi riprende la sfida, con Vincenzo che balla contro Miguel. Vince il primo riportando la contesa in parità. Il punto decisivo se lo giocano quindi Alessandro e Giordana: vince Atene.



Ad andare in sfida è Alberto che deve respingere l'assalto di Federico. Si misurano su due arie del "Rigoletto" di Giuseppe Verdi: "La donna è mobile" per Alberto, "Questa o quella" per Federico. Di Francesco al termine del confronto preferisce Alberto perché più espressivo.



Tocca quindi alla gara di inediti tra Mameli e Alessandro. Quest'ultimo si aggiudica il punto Tim ma poi arrivano i giudizi dei professori che ribaltano la situazione: vince "Ci vogliamo bene" di Mameli.