"Amici", Maria De Filippi svela il nome del vincitore della prima sfida di inediti

Mentre proseguono le sfide a squadre con 4 nuovi talenti entrati nella scuola di "Amici", la conduttrice Maria De Filippi svela il nome del vincitore della prima sfida di inediti partita sull’App TimMusic. Chi avrà la meglio tra Mameli e Alessandro Casillo? Sabato 19 gennaio, alle 14.10 su Canale 5, seconda puntata del sabato pomeriggio con il talent show. Ospite in studio Arianna che canta il suo nuovo singolo "All for you".