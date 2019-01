"Amici", è scontro tra il ballerino Marco e il prof Timor

Nella scuola di "Amici" tra il ballerino Marco e il pof Timor Steffens le cose continuano a non andare bene. L'allievo chiede ancora una volta a Timor di poter studiare con lui, i due si incontrano in saletta ma Steffens gli spiega che la sua danza non gli trasmette niente e alla sua età sa che non può cambiare il suo modo di ballare: "In questi due mesi non ti ho visto crescere, non ho visto miglioramenti", sottoliena .