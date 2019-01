"Amici": Arianna perde a sorpresa la sfida, Vincenzo, nuovo allievo della scuola e Sparta vince ancora

La puntata di apre con l'ingresso di un nuovo talento nel ballo individuato durante le feste da Alessandra Celentano . L’aspirante allievo, Vincenzo, si misura con i ballerini e nell'ultima sfida con Arianna è quest'ultima, con grande sorpresa del pubblico, a dover lasciare la scuola: “Lo dico subito, scelgo Vincenzo" [...] E’ la perfezione assoluta” dice la giudice Natalia Titova. A giudicare le prove una commissione esterna formata da Kledi Kadiu, Natalia Titova e Froz. Anche nella categoria canto c'è un nuovo talento, Alvis , che nella sfida con Giacomo vince e conquista un banco. Tra gli sconfitti va in sfida per il ballo anche Mimmi, che si confronta con Rafael e il giudice esterno Kledi. Il verdetto è inequivocabile: “Rafael ha questa marcia in più che non posso non darti il posto nella scuola”. Mimmi è eliminata. PRIMA SFIDA A SQUADRE La puntata prosegue con la consueta sfida a squadre tra Sparta e Atene. A causa di un provvedimento disciplinare voluto dalla Celentano nei confronti di Marco, la squadra di Atene partirebbe da un meno 2. La produzione, però, ritiene eccessiva la punizione e quindi si torna 0 a 0. Alessandra avrà comunque la possibilità di ‘punire’ il ballerino. Nella prima prova vince Sparta con Miquel che esegue un passo a due. La seconda prova riguarda il canto. Atene schiera Alessandro con "Cambiare" di Alex Baroni, Sparta Alberto con "Caruso". Vince la prova Alberto e Sparta passa a 2-0.

SECONDA SFIDA A SQUADRE



La sfida si apre con Jefeo (Sparta) con "Alla mia età" di Tiziano Ferro, che conquista i complimenti da Stash. L’allievo ci tiene a far presente che chi utilizza l’auto-tune, come fa lui, non è perché non sa cantare. Atene schiera Mameli e la "Ci vogliamo bene". Un punto per lui 1 a 0 per Atene. Seconda prova di ballo, con Sparta che presenta Mowgly, e Atene che si gioca il nuovo arrivato Rafael. Grazie a lui, la squadra va in vantaggio 2 a 0. E' la volta del canto con Daniel per Atene con l’inedito "Sembrano le tre" e Alberto con "Una furtiva lagrima" di Pavarotti per Sparta. Il punto va ad Alberto. Atene 2, Sparta 1.



Seconda prova di canto, con il duetto di Alessandro e Giordana (Atene) sulle note di "Say Something" di Justin Timberlake e Chris Stapleton contro Alvis (Sparta) che porta un inedito e regala alla sua squadra il 2 a 2.



Vista la parità Maria fa scegliere direttamente alle due squadre chi schierare nella quinta e decisiva prova.

La seconda sfida a squadre sarà decisa dalla prova di canto. Da un lato Jefeo (Sparta), dall’altro il duetto di Mameli e Daniel (Atene).

Il punto va a Jefeo e la vittoria va ancora una volta a Sparta.