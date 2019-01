26 gennaio 2019 16:04 "Amici": Valentina e Samuel nuovi allievi, eliminato Gianmarco Le due squadre vanno in sfida, su proposta di Rudy Zerbi

Puntata particolare per la scuola di Amici, condotto da Maria De Filippi su Canale 5, dove è andata in onda la protesta dei ragazzi in difesa del ballerino Marco. Dopo un serrato scambio di opinioni con Timor Steffens, si è arrivati alla scelta di metterlo in sfida la prossima settimana. New entry nella scuola Valentina e Samuel, eliminato Gianmarco. Fine puntata altrettanto surriscaldato con la decisione delle due squadre di scendere in sfida.

#dirittoallostudio

Inizia con gli striscioni #dirittoallostudio e #fammistudiare la puntata di sabato 26 gennaio di Amici. Maria De Filippi entra in studio e annuncia che si tratta di una puntata particolare, poi chiama i ragazzi che hanno preparato un'esibizione di protesta contro Timor Steffens. “Tutto nasce da te, Timor: Marco aveva il diritto di poter studiare con te e tu avevi il dovere di insegnargli...” inizia a dire la De Filippi. Veronica propone un insegnante esterno, poi Marco si esibisce con alcuni compagni. “Timor guarda e poi dicci quel che pensi” spiega Maria. Marco sarà definitivamente eliminato?



Scontro tra Timor e i ragazzi

“Si capisce che ti piace tanto ballare, ma come ho già detto e cercato di spiegare: questa non è una scuola normale, Maria mi ha chiesto di venire qui come coreografo per scegliere i migliori talenti. Queste performance sì, Veronica ti ha aiutato, ma il mio giudizio rimane lo stesso... Devo pensare ed essere obiettivo, i casting sono sempre aperti. Ha migliorato un pochino, ma non vedo potenziale in lui” dice Timor. “Come gruppo noi chiediamo perché Marco deve avere la possibilità di studiare...” chiedono i ragazzi. Ma Timor insiste: “Non voglio infrangere i sogni, ma sono qui per trovare talenti e persone con potenziale”. “Tu sei il mio mito e volevo sfruttare la potenzialità per imparare” spiega Marco. “Ho lavorato due giorni dalla mattina alla sera per questa coreografia e penso che qualcosa ti ho dato... Dammi una settimana e ti dimostrerò che posso migliorare” insiste Marco. “Mi basta così, con la mia esperienza vedere una persona come si muove, come parla...” continua Timor. Persino Alessandra Celentano chiede la possibilità di far studiare Marco. Alex Britti difende Steffens: “Lui ha diritto ad insegnare a modo suo”. La Celentano insiste: “Ognuno di noi ha il dovere di fare lezione”. Alla fine si decide di mettere in sfida Marco per la prossima puntata.



Casting per un nuovo ballerino: entra Valentina

“Una ragazza con talento e potenziale giusto per essere qui” dice Timor. Entra Valentina. “Ha fame, ha qualcosa di nuovo, ha potenziale”. La ragazza si esibisce e conquista un banco. I compagni apprezzano il nuovo ingresso.



Sfida tra Samuel e Gianmarco: esce Gianmarco

Anche su Gianmarco, Timor ha molti dubbi, perciò propone di mandarlo in sfida con Samuel. Gianmarco si esibisce nella samba, a Samuel tocca il tango; poi ancora altri balli e infine la prof esterna sceglie Samuel.