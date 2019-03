Amici 18, Alessandro Casillo: "Ho lasciato perché stavo perdendo la fiducia in me stesso"

Per il cantante, rivelatosi da ragazzino nella trasmissione "Io canto", il percorso ad "Amici" non è stato facile. Il rapporto con i professori è sempre stato complicato, in particolare con Rudy Zerbi, e le forti crtiche ricevute lo hanno spesso mandato in crisi. Al punto che alla fine ha deciso di gettare la spugna. "Sono pronto a prendermi tutte le responsabilità di questa scelta, che è solo mia, e di prendermi ovviamente tutti i giudizi, le critiche e le sentenze".



La scelta di andarsene non è stata dettata dalla volontà di sottrarsi ai giudizi negativi, ma dal bisogno di preservare la propria stima in se stesso. "Posso accettare di non piacere a chi è chiamato a giudicarmi - spiega Alessandro -, ma per questo non posso rischiare di perdere lucidità, stima e fiducia in me stesso, di non avere la serenità per continuare, per dare tutto me stesso, e per andare avanti a fare quello che amo come vorrei. Questo è quello che stava succedendo". Il post si chiude poi con i ringraziamenti a Maria De Filippi e a tutte le persone che hanno creduto in lui.