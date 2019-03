"Amici 18", Ricky Martin è il primo coach del serale

La De Filippi annuncia le prime novità per il serale che comincia il 30 marzo “Parliamo del serale, i posti... vi faccio vedere quanti sono: sono 12. Ne mancano tre. Il 30 marzo la prima puntata del serale. Direttore artistico ritorna Giuliano Peparini” annuncia Maria. “Parliamo anche del canto e del ballo: avrete un'orchestra, non la classica orchestra, ma un'orchestra di giovani professionisti che vi accompagnerà durante le esibizioni” aggiunge la De Filippi. LUDOVICA VA AL SERALE Entra la maglia del serale. Prima sfida: Mameli (squadra Atene) contro Alberto (squadra Sparta). Alex Britti: “Lezione semplice, molto elegante” dice di Mameli che ha cantato De Gregori. Vince Sparta. Tocca al ballo: Umberto (Sparta) contro Rafael (Atene). Alessandra Celentano: “Diversissimi, ma due ballerini bravi... Li giudico nella loro totalità, li ho votati uguali”. Steffens: “Bravi entrambi, però ho preferito Umberto in questa esibizione”. Sparta 2 – Atene 0. Via alla terza prova: Alvis e Tish (Atene) contro Ludovica (Sparta). Sparta 3 – Atene 0. Ludovica si gioca la possibilità di andare al serale con i complimenti dei compagni e ce la fa.

NIENTE MAGLIA VERDE PER MIGUEL

Chi sosterrà l'esame per il serale? Per i ragazzi tocca a Miguel. “Sei cresciuto, ma non abbastanza” è il verdetto. Per lui niente maglia verde. Per ora. Miguel: “Vorrei ringraziare i miei compagni... Sono cresciuto tantissimo e già mi reputo vincitore perché ho avuto sostegno di professionisti e maestri. Comunque vada sarò felice lo stesso”.



PAUSINI E ANTONACCI OSPITI DEL SERALE

“Vi faccio conoscere un ospite del serale – annuncia la De Filippi – Laura Pausini e... Biagio Antonacci. Duetteranno con voi”. Poi presenta il vincitore del Festival di Sanremo, Mahmood. Entra emozionato e si limita a ringraziare per l'accoglienza calorosa e poi canta “Soldi”. Consiglia ai ragazzi: "Bisogna essere strong".



RICKY MARTIN PRIMO COACH DEL SERALE

Seconda sfida, cominciano Tish contro Giordana. Vince Giordana. Tocca ad Alvise contro Jefeo. Sparta 1 – Atene 1. Si passa al ballo: Vincenzo (Sparta) contro Federico (Atene). Vince Sparta 2 a 1. “Se Alberto fa venti addominali, vi faccio vedere il filmato sul coach del serale” annuncia Maria. Ed ecco il tanto atteso annuncio: Ricky Martin sarà il direttore artistico di una delle due squadre. Prosegue la gara.