Amici 18, Rudy a cantanti e ballerini: "Vi voglio vedere con il coltello tra i denti!"

Nella scuola di " Amici " si avvicina sempre di più il momento del serale e si restringono i posti a disposizione per i ragazzi che ancora non hanno ottenuto l'ambita felpa verde. Rudy Zerbi , in sala prove, chiede a cantanti e ballerini chi è convinto al 100% di ottenerla e alzano la mano solo Federica, Federico e Miguel. "Dovreste avere il coltello tra i denti - li rimprovera lui - e invece questa settimana vi vedo tranquilli".

Come sempre Rudy non usa mezzi termini. Dice chiaramente a tutti che, a suo parere, chi doveva arrivare veramente al serale già la felpa l'ha ottenuta. Ma allo stesso tempo si dice aperto a cambiare idea su qualcuno. Tra quelli rimasti ce ne sono alcuni che gli piacciono, altri meno ma non è detto che non si possa ricredere. Però solo loro possono fare qualcosa di veramente speciale che possa permettere l'ottenimento del posto.



