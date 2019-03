"Amici", svelato il primo giudice: è Loredana Bertè

MOWGLY AL SERALE TRA LE POLEMICHE - Il ballerino Mowgly riesce ad accedere al serale (tre sì di Emanuel Lo, Kledi e Francesca Bernabini) e conquistare la tanto ambita maglia verde, l'ottava. Non senza polemiche. Come sempre con Alessandra Celentano, che non lo ama molto e non fa nulla per nasconderlo. "Ho dato un bel voto, 4", esordisce Alessandra. Ma Maria De Filippi le fa notare che ha vinto la sfida con Valentina che è già al serale: "Come te lo spieghi?", chiede la conduttrice. La risposta non si fa attendere: "Maria, sei de coccio pure tu!". Ma lo scontro vero è con Rudy Zerbi. La Celentano attacca: "E' stato aiutato". Ma Zerbi non ci sta: "La parola aiuto è inaccettabile, non hai rispetto del nostro lavoro". Nella lite interviene anche la Peparini e Maria: "Non credo che sia stato aiutato anche perché ci mettono la faccia".