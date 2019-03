"Amici", Alberto e Valentina conquistano il serale

PRIMA SFIDA A SQUADRE - Si fronteggiano Alvis (Atene) con "Mare mare" di Luca Carboni e Alberto con "Con te partirò" di Andrea Bocelli, che guadagna un punto per la squadra. Per il ballo ci sono Federico (Atene) e Umberto (Sparta). Passa Umberto che segna il secondo punto. Scontro al femminile tra Tish (Atene) e Ludovica (Sparta). Tish vince e accorcia le distanze per Atene. E' la volta di Mameli, che batte Giordana e conquista un altro punto per Atene. Mowgly si esibisce e la Celentano gli dà tre e mezzo. A sorpresa, però, tutti gli altri professori gli danno dieci. L'insegnante di danza non ci sta e sbotta: "E' una mozione di pietà". Balla anche Miguel ma non riesce a battere il compagno. La sfida finisce 3 a 2 in favore di Sparta.