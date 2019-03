"Amici", i compagni contro Mowgly: "Non meriti il serale"

Non c'è pace per Mowgly nella scuola di " Amici ". Il ballerino sta cercando in tutti i modi di entrare al serale, ma le insufficienze della maestra Celentano di fatto glielo impediscono. L'insegnante rimprovera al breaker la poca versatilità e lui si sfoga con i compagni, che però non sono d'accordo con lui. Secondo Valentina, Vincenzo e Umberto, infatti, con le sue caratteristiche non è un profilo adatto per accedere alla fase finale.

"Nella tua visione delle cose devi andare al serale facendo break, ma dal punto di vista della maestra Celentano è questo il problema. Lei vuole dimostrare che in un contesto serale, se ti viene assegnata una coreografia di latino, tu non la riesci a fare" cerca di spiegargli Umberto.



Dello stesso parere anche Valentina: "Per me non è giusto che io devo fare anche contemporaneo e classico, mentre Mowgly invece no". Secondo loro non è adatto al serale e al coro si unisce anche Vincenzo.