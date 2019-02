"Amici", Mowgly e Federica si scontrano con i professori

Sale la tensione nella scuola di "Amici" in vista del serale. Alcuni allievi hanno già conquistato l'ambita felpa verde, mentre altri stanno facendo di tutto per farsi apprezzare dalla commissione. In particolare Federica vuole convincere Rudy Zerbi a cambiare il suo giudizio su di lei, mentre il ballerino Mowgly chiede un ennesimo confronto con la maestra Celentano che però gli conferma il suo no: "Non mi piaci, non ti voglio al serale".

ZERBI CONTRO FEDERICA: "NON C'E' SPERANZA CHE ARRIVI AL SERALE" - Dopo la puntata Federica chiede di incontrare Rudy Zerbi per capire cosa al professore non piace di lei. La cantante vorrebbe da lui suggerimenti su come migliorarsi ma la risposta è sconfortante: "Non c'è speranza con te, è impossibile che arrivi al serale". Per Zerbi Federica non ha personalità, una carenza che non può colmare nel poco tempo che rimane prima dell'inizio della fase finale. Rudy alla fine propone a Federica di scegliersi da sola un brano che dimostri al 100% il suo carattere. Una sfida che l'allieva è ben contenta di accettare.



LA CELENTANO A MOWGLY: "NON MI PIACI, NON TI VOGLIO" - Anche Mowgly sta tentando di cambiare l'opinione che la Celentano ha di lui. Le insufficienze pesanti della maestra, infatti, gli hanno buttato giù la media e lo hanno svantaggiato rispetto ai compagni. La docente però è irremovibile: "Tu non mi piaci, non ti voglio al serale. Non so più come dirtelo. Timor ti vuole dentro e io no".