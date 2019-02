"Amici 18": Giordana va al serale, scontro tra la Celentano e Mowgly

SCONTRO TRA MAESTRI E MOWGLY

Alessandra Celentano si rivolge al ballerino Mowgly: “Non mi piace, non ti voglio al serale. Non ti do 4 per partito preso, ma perché non mi piaci. Possono esserci due ballerini molto bravi, uno ti piace e l'altro no”. Timor replica: “Essere insegnanti vuol dire essere onesti. Se dici che uno è bravo gli dai un bel voto. Adesso non gli darai mai la possibilità di andare al serale”. “Non è versatile, non si può guardare - risponde la Celentano – (Mowgly) Sei arrogante, presuntuoso e non porti rispetto alle persone”. “Vuoi dire che non è fantastico a fare la break dance?” chiede Timor. “Non mi piace” insiste la Celentano. Mowgly chiede che la Celentano si astenga dal voto, ma l'insegnante non ci sta. “E' terrificante” è il giudizio di Alessandra.



PRIMA SFIDA A SQUADRE

Passo a due di Umberto e passo a tre di Federico. Vince il primo, 1 a 0 per Sparta. Tocca al canto: si esibisce Tish, poi Giordana e il punto se lo aggiudica lei. Sparta in testa per 2 a 0. Eì la volta di Mowgly che si fa accompagnare da Alberto col sassofono. Mowgly si becca un altro 4 dalla Celentano e lei spiega: “Ho fatto una media: Alberto 8 e lui 0, quindi fa 4. Ho visto le solite cose... so quello che mi piace e quello che non mi piace”. Tocca a Rafael (Atene). Timor gli assegna un 9: “E' bello vedere un'esibizione di classico, anche per chi non ne sa nulla sembrano sempre gli stessi movimenti... io so quanto è difficile fare questi movimenti e gli do 9”. Sparta 2 e Atene 1. Mameli contro Alberto nella gara di inediti, vince Sparta 3 a 1.