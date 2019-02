"Amici", Zerbi attacca la Celentano: "Su Mowgly non sei obiettiva"

Ad " Amici " lo scontro tra il ballerino Mowgly e la maestra Celentano si è allargato a tutto il corpo insegnanti. Il professor Zerbi è intervenuto in favore dell'allievo, facendo notare alla collega come il suo sia un giudizio personale e non obiettivo. "Quando lui fai il suo, pensi davvero che meriti quattro?" le chiede Rudy. "Sì, il mio è un giudizio generale. Alzo i voti a solo a quelli che voglio entrino al serale" la risposta della Celentano.

Una motivazione che non trova d'accordo il collega: "Gli dai quattro apparentemente per partito preso, questo è il mio pensiero. Lui da te ha solo zero e quattro, non ce la farà mai ad entrare al serale con questi voti".



Nemmeno l'intervento di Zerbi, però, riesce a cambiare la situazione. "Non mi frega niente di quello che pensi tu o gli altri, io vado avanti per la mia strada. Non mi mettere più in mezzo nelle tue cose, grazie" la risposta finale della maestra, prima di abbandonare la discussione.