"Amici 18", arriva Fabio Rovazzi

Il countdown per il serale di "Amici 18" è cominciato. Sabato 30 marzo ci sarà la prima puntata e intanto la squadra prende forma. Loredana Bertè è il primo giudice annunciato, mentre è ancora mistero sui direttori artistici: sono stati svelati solo degli indizi. Intanto fonti di Tgcom24 sono in grado di anticipare che a Roma, agli studi Elios di via Tiburtina, c'è stato un incontro tra Maria De Filippi e Fabio Rovazzi. Che ruolo avrà?