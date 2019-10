Ambra Lombardo: "Con Kikò sono volati piatti ma ora stiamo insieme"

"Io e Kikò stiamo insieme". Ambra Lombardo spegne le polemiche e rassicura i fan. La prof ex gieffina interviene telefonicamente nella trasmissione "Non succederà più" su Radio Radio e chiarisce una volta per tutte la sua situazione amorosa. Con l'ex marito di Tina Cipollari ci sono stati dei problemi, ma ora va tutto bene. Quanto all'intervento al seno di cui si è tanto parlato, chiarisce: "L'ho rifatto dopo un forte dimagrimento".

"Abbiamo avuto qualche scontro dovuto alle mie lamentele - spiega Ambra - Come ogni donna vorrei sempre il mio uomo con me. Invece la sua mancanza e anche l'impossibilità di stare sempre insieme un po’ mi pesa. Per questo ho lanciato qualche piatto...".



La bella Prof racconta anche i retroscena dell'intervento al seno. "Sono stata poco bene per colpa di un amore malato - racconta - ci sono stati anche dei maltrattamenti. Per questo ho perso molto peso e ovviamente il seno. L’errore più grosso che io abbia potuto fare è stato quello di non denunciare".