Ambra Lombardo a "Mattino Cinque": “Voglio frequentare Kikò nella vita quotidiana"

Continua a far parlare di sé la possibile relazione tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo, lui ancora nella casa del “Grande Fratello 16”, lei uscita da qualche settimana. “Io provo quello che prova lui, ho intenzione di frequentarlo nella vita quotidiana se per noi c’è una quotidianità”, spiega Ambra a “Mattino Cinque”, dopo lo sfogo di Nalli nella casa per le critiche ricevute dalla sua famiglia, in particolare dal figlio.



“Penso che lui sia un uomo adulto, blindato e isolato e non ha sufficienti elementi per capire e capirmi adesso”, insiste Ambra, che poi conclude: “L’amore comunque non è una crociata, deve essere un momento di beatitudine”.