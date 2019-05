Ambra Lombardo a “Mattino Cinque”: “Io vittima di stalking”

"Sono stata vittima di uno stalker". È la dichiarazione a "Mattino Cinque" di Ambra Lombardo, ex concorrente del "Grande Fratello 16". La professoressa racconta di essere perseguitata da un ex che non si è rassegnato alla fine della loro relazione, durata solo alcuni mesi.



"Ti condiziona la vita - spiega in studio la donna che insegna in un liceo milanese - perché sai che c'è qualcuno che ti perseguita. Un vero incubo". Una brutta vicenda per Ambra che però non sembra ancora essere finita perchè, nonostante l'ordinanza restrittiva, l'uomo continua a stalkerarla. "Mi tagga in contenuti offensivi, crea dei profili fake per scrivermi. È una continua invasione degli spazi della mia esistenza".