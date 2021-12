"All Together Now", gran finale con lacrime e... una proposta di matrimonio

La quarta edizione di "All Together Now" ha chiuso con il botto, con una finale ricca di emozioni e colpi di scena. A portarsi a casa la vittoria e il montepremi da 100mila euro è stato il 36enne di Correggio Giacomo Voli grazie a una performance travolgente. Ma anche per la terza classificata Carola Campagna è stata una serata speciale, coronata da un anello di fidanzamento.