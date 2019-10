Allegra Cole, 100mila dollari per la 15esima di reggiseno: "Mi piaccio così"

Madre di otto figli e insegnante di pianoforte. Fino a qui tutto nella normalità se non fosse che Allegra Cole ha speso circa 100mila dollari per raggiungere la 15esima taglia di reggiseno. La donna ospite a "Live - Non è la d'Urso" torna questa volta anche per suonare un pezzo al pianoforte. Ma la conduttrice subito le tasta il seno e poi ironizza: "Ma non ti senti un po' sbilanciata in avanti?"

L'ultima parte della puntata del serale di Canale 5, è stata dedicata agli interventi chirurgici al limite. In studio anche Jennifer Pamplona che si è sottoposta a 21 operazioni per assomigliare a Kim Kardashian. La ragazza spiega di essersi fatta togliere ben quattro costole per ridurre il giro vita. Una scelta che ha fatto rabbrividire anche il professor Lorenzetti, il chirurgo plastico ospite in studio. Ma Jennifer si giustifica: "Ho iniziato con gli interventi quando ho perso il mio compagno, ero del tutto fuori di me - spiega la ragazza - adesso sono guarita, e mi piaccio così come sono".