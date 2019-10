"Live - Non è la d'Urso", Alda D'Eusanio provoca Cicciolina e lei mostra il seno in diretta

"Mio figlio è innocente". Ilona Staller torna in studio a "Live - Non è la d'Urso" questa volta per difendere il figlio denunciato per possesso di stupefacenti. Ma durante una discussione con Alda D'Eusanio che moralizza sull'aumento del suo seno, provocatoria Cicciolina le dice: "Non vorresti vederle?", e poi si scopre per pochi secondi il décolleté.

Immediato l'intervento di Barbara d'Urso che urla: "Alda, questo accade sempre quando ci sei tu".