"Live - Non è la d'Urso", Clizia Incorvaia: "Non sto più zitta"

"Non sto più zitta". Sono le parole di Clizia Incorvaia a "Live - Non è la d'Urso" che racconta la gogna mediatica subita dopo le dichiarazioni dell'ex marito Francesco Sarcina. Il frontman delle Vibrazioni ha insinuato in un'intervista che la compagna e il migliore amico, nonché testimone di nozze, Riccardo Scamarcio avrebbero avuto una relazione.

"Al momento sto omettendo tante cose per difendere mia figlia", continua Clizia che conferma di essere stata contattata da diverse ragazze che avrebbero rivelato di aver avuto relazioni con Sarcina quando i due erano ancora sposati. Incorvaia spiega, però, che l'immagine del padre per la figlia Nina è rimasta intatta nonostante i tradimenti subiti. E con Scamarcio ribadisce che "c'è stato solo un bacio, quando il matrimonio col cantante era già finito".