Alla guida col telefonino, "Striscia la Notizia" pizzica Alessandro Borghese

Anche Alessandro Borghese ci è cascato: il celebre chef ha più volte postato sui suoi profili social video selfie girati mentre si trovava alla guida della sua auto. "Striscia la Notizia" è andata quindi a dal conduttore televisivo per rimproverarlo sulla sua condotta poco responsabile al volante.

Leggi Anche PizzAut, la pizzeria gestita da soli ragazzi autistici

Borghese ha subito riconosciuto il grave errore: "Non si usa il cellulare in macchina per fare storie, vi chiedo scusa", afferma lo chef rivolgendosi ai suoi 2 milioni di follower. Ma per l'inviato di "Striscia" Max Laudadio non basta: le scuse vanno cantate, così Borghese dimostra, oltre che la sua grande simpatia, anche le sue doti canore.