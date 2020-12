Barbara Bouchet in tv con il figlio Massimiliano Borghese: "Ora lavoro nel ristorante di mio fratello"

Barbara Bouchet torna in tv insieme al figlio Massimiliano Borghese, fratello dello chef Alessandro: "Lavoro nel suo ristorante - ha raccontato a "Domenica Live" - da quando sono arrivato lì mi ha fatto lavorare tantissimo facendomi partire da zero".

Massimiliano, 31 anni, è molto meno abituato a stare davanti le telecamere come confermato anche dalla madre: "Lui non è mai voluto apparire - spiega l'attrice - quando era più piccolo gli dicevo che non potevo dire di avere solo un figlio". Il suo essere riservato non ha mai pesato a Massimiliano: "Per anni - rivela - in tanti hanno pensato che Alessandro Borghese non avesse fratelli".