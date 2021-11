"All Together Now", sfida tra dieci concorrenti

Ufficio Stampa Mediaset

Domenica 28 novembre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con "All Together Now – La musica è cambiata". Alla guida del game-show musicale: Michelle Hunziker. Sul palco continua la sfida tra i 10 concorrenti rimasti in gara per aggiudicarsi il premio finale di 100 mila euro. Le loro performance saranno valutate dalla giuria vip: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga, Anna Tatangelo e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo.