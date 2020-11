Alfonso Signorini entra a sorpresa nella Casa del "Grande Fratello Vip"

Come ogni venerdì i Vipponi del " Grande Fratello Vip " si stanno preparando per la diretta, ma un ospite speciale varca la porta rossa: Alfonso Signorini. Il conduttore entra infatti a sorpresa nella Casa per annunciare che la puntata è stata rimandata a lunedì. Per farsi perdonare, il Gf Vip ha però preparato per loro un aperitivo speciale da gustare insieme a Signorini.

Aperitivo con Signorini e cinema: serata speciale per i Vipponi Endemol Shine Italy 1 di 15 Endemol Shine Italy 15 di 15 Endemol Shine Italy 15 di 15 Endemol Shine Italy 15 di 15 Endemol Shine Italy 15 di 15 Endemol Shine Italy 15 di 15 Endemol Shine Italy 15 di 15 Endemol Shine Italy 15 di 15 Endemol Shine Italy 15 di 15 Endemol Shine Italy 10 di 15 Endemol Shine Italy 11 di 15 Endemol Shine Italy 12 di 15 Endemol Shine Italy 13 di 15 Endemol Shine Italy 14 di 15 Endemol Shine Italy 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE>

"Grande Fratello Vip", il crollo emotivo di Maria Teresa Ruta

Una gustosa sorpresa - Maria Teresa, Francesco e Tommaso vengono chiamati nel Market per prelevare le prelibatezze che accompagneranno il loro aperitivo. "Ma è tutto per noi? Incredibile" esclama la showgirl porgendo le ceste a Francesco che, anche lui sorpreso, aggiunge: "C'è il frigo pieno, abbiamo proprio bisogno di festeggiare". Subito Maria Teresa lo incalza: "Forza portiamo tutte queste cose buone in Casa, voglio fare anche le verdure grigliate!".



Alfonso dentro la Casa - I concorrenti allora si mettono subito all'opera in cucina finché, improvvisamente, Signorini alza la serranda del Cucurio ed esclama: "VIP! Ma siete bellissimi, voglio fare un brindisi con voi. Non ci aspettavamo tutto questo successo ma è solo grazie a voi, è davvero un bellissimo traguardo".

Niente diretta... tutti al cinema! - Il padrone di Casa li incoraggia a proseguire la loro avventura: "Non mollate! Per questa sera però potrete rilassarvi perché la puntata non ci sarà. E c'è anche una sorpresa che vi aspetta nel Confessionale!". Si tratta di una lettera: "Cari VIP Alfonso e il Grande Fratello vi invitano questa sera ad una serata cinema!". I ragazzi si accomodano sul divano con cuscini e coperte per godersi la proiezione...

TI POTREBBE INTERESSARE: