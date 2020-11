"Grande Fratello Vip", Pretelli guarda avanti: "Libero di fare nuove conoscenze"

Giornate difficili al "Grande Fratello Vip" tra Pierpaolo ed Elisabetta. Dove sta andando la loro "amicizia speciale" e quali sono le aspettative? Pierpaolo è inquieto ed esterna i propri dubbi: "Sono deluso da lei, dalle sue parole che hanno messo in dubbio ciò che ho provato", si lamenta con Enock. Il concorrente è un fiume in piena: "Ad oggi mi sento libero di fare nuove conoscenze. Se io per lei non sono nulla, perché devi giudicare una conoscenza con un'altra persona".