Alex Belli e Delia Duran: "Ora vogliamo un figlio"

Alex Belli e Delia Duran da Santo Domingo dove stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza si confessano la settimanale "Chi". Dopo la fine del " Grande Fratello Vip " in cui la coppia ha dovuto affrontare molti problemi legati soprattutto alla presenza di Solei Sorge , tra loro è tornata la passione di sempre e la voglia di fare progetti importanti.

"Vogliamo un bambino - proseguono - ma dobbiamo affrontare il percorso legato alla fecondazione assistita e non è facile. Però nulla è impossibile".

Alex e Delia hanno già pensato anche ai nomi: "Se sarà femmina il nome è 'Pantera', se sarà un maschio si chiamerà Alex Junior". "Perché la mia dinastia da egoriferito fino alla fine deve continuare", sottolinea Belli.

Quanto alla tanta discussa coppia aperta i due puntualizzano: "Noi siamo una coppia aperta? E quindi? Noi siamo una coppia diversa dalle altre, ma solo per gli altri. E poi diverso cosa vuol dire? Nulla. Ci fa sorridere chi fa battaglie e poi usa la parola 'diverso' in modo ottuso per inquadrare le esistenze altrui"

