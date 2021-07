Alessio in lacrime dopo le parole della fidanzata Natascia: "Mi ha ferito"

A "Temptation Island", Alessio inizia ad accusare la distanza dalla sua fidanzata Natascia. Lui è rimasto scottato dalle parole riservategli dalla ragazza nel corso delle puntate precedenti e si sfoga, in lacrime, con la single Giuly: "Mi sta facendo soffrire troppo - ha detto in un pianto liberatorio - mi ha ferito, io la amo, non volevo arrivare a questo. L'amore non svanisce".

Dall'altro lato del villaggio, Natascia si sta godendo con maggiore serenità l'esperienza e, al momento del falò, la ragazza si è detta delusa per non aver ricevuto nessun video riguardante il fidanzato: "Io la sto prendendo molto bene - ha spiegato - sono molto tranquilla ma temo, invece, che lui non abbia capito il significato di venire qui per risolvere i nostri problemi di coppia".