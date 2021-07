Stefano sempre più vicino alla single Federica, la fidanzata Manuela sbotta: “Non ha rispetto di me”

Il percorso di Stefano e Manuela a "Temptation Island" si fa sempre più intricato. La coppia ha scelto di partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia, dopo alcuni tradimenti di Stefano nei confronti di Manuela durante la loro relazione, che va avanti da quattro anni e mezzo. Stefano sembra sempre più vicino alla single Federica, con la quale si lascia andare a delle conversazioni molto intime. La ragazza gli ha infatti confidato di aver avuto un passato molto difficile in famiglia e, subito dopo, entrambi hanno ammesso di provare un forte interesse per l'altro.

Le immagini di questi momenti di complicità tra Stefano e Federica hanno lasciato molto amareggiata Manuela, la fidanzata di Stefano. La ragazza, dopo aver visto i video, ha deciso di sfogarsi con il single Luciano: "Ho sempre paura di trovarmi con una persona che poi cambia del tutto rispetto a come era all'inizio, perché a me è successo questo. Se ami qualcuno, non tradisci mai". Dall'altra parte del villaggio, Stefano confessa agli altri fidanzati: "Io sono così come mi vedete, lei no. La amo, ma è finita"

Manuela, poi cede di fronte alle nuove immagini che è costretta a vedere: Stefano si lascia andare sempre di più nella sua relazione con Federica, alla quale dice: "Lei è la mia ex". Parole che fanno scoppiare Manuela: "Lui non vuole mai essere toccato - dice a Filippo Bisciglia - se la vuole portare a letto. Ma lui vorrebbe farlo con tutte: uscito da qui contatterà tutte". Una volta rientrata nel villaggio delle fidanzate, la ragazza trova il confronto del single Luciano che la invita a prendere una decisione drastica: incontrare il suo fidanzato.