A "Temptation Island" Alessandro si apparta con la tentatrice

L'ultima settimana di "Temptation Island" ha riservato parecchi colpi di scena per la coppia Jessica-Alessandro. I primi giorni la fidanzata si lamentava di non ricevere video del compagno, concentrato solo su pesi e palestra. Dopo la "scossa" della tentatrice Carlotta qualcosa è cambiato. Il ragazzo, infatti, pare essere interessato a lei e adesso l'ha seguita anche in casetta lontano da occhi indiscreti...