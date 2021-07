Alessandro va su tutte le furie dopo il video della fidanzata Jessica con il single Davide: "Le ho dato tutto" 

Una svolta improvvisa nel viaggio nei sentimenti di Alessandro e Jessica a "Temptation Island". Il ragazzo, nella puntata di lunedì 19 luglio, non è riesciuto a terminare i video della fidanzata Jessica, sempre più vicina al single Davide. "Quando metti tutto te stesso nella relazione con una persona e dall'altra parte non ottieni nulla è tremendo", spiega il ragazzo. "Io non sono mai stato fidanzato, ho avuto solo frequentazioni. L'unica è stata lei, ma non mi merita". Ha inoltre ringraziato Carlotta, la single con la quale sta legando, per avergli fatto riscoprire alcune emozioni.

Jessica, dal canto suo, ha visto anche lei dei video molto forti: la ragazza ha scoperto infatti un forte feeling tra il suo fidanzato e la single Carlotta tanto che, per una volta, Alessandro ha messo da parte le sue attenzioni per la forma fisica e la dieta per farsi "distrarre" dalla tentatrice, andando più volte nella casa delle single, dove non ci sono le telecamere. Siamo, dunque, a un punto di svolta? Lo sapremo nel doppio appuntamento finale con "Temptation Island" in onda lunedì 26 e martedì 27 luglio, in prima serata su Canale 5.