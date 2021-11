Alessandra Celentano vuole Serena fuori da "Amici": "Non ha il fisico da ballerina"

Ad "Amici" Alessandra Celentano non ha mai nascosto le sue perplessità su Serena, allieva di Raimondo Todaro. Le ha sempre riconosciuto un buon movimento, ma secondo lei non avrebbe le caratteristiche fisiche e le linee di una ballerina. Ha chiesto quindi una sfida con Alessia, aspirante allieva più esile di lei.

"Il tuo fisico a me non piace perché sei grossa", le aveva detto senza tanti giri di parole in puntata. "Lo so di non avere le linee per il classico, in questi anni ho puntato su altro: sul movimento, sulla dinamica, sul lavoro a terra. Ma lei non mi ha detto di migliorare, mi ha detto no e basta. So che arriverà la sfida", si sfoga Serena con i compagni.

Detto, fatto. In settimana le fa recapitare in casetta la busta rossa della sfida. "Sin dal primo giorno ho detto che è un banco regalato e che fuori ci sono delle ballerine vere, che meritavano più di lei il posto. Ho deciso di mandarla in sfida con Alessia, che ha il fisico che una ballerina dovrebbe avere".

In difesa di Serena arrivano anche i compagni, convinti che la discussione sul corpo dei ballerini sia ormai superata. "A mio parere i problemi del passato devono rimanere nel passato. Nel 2021 i problemi fisici sono ben superati, soprattutto nel modern. Se stesse facendo classico potrei anche comprendere questo accanimento... non capisco", commenta Dario.

"Amici 21", le immagini della settima puntata Instagram 1 di 25 Instagram 2 di 25 Instagram 3 di 25 Instagram 4 di 25 Instagram 5 di 25 Instagram 6 di 25 Instagram 7 di 25 Instagram 8 di 25 Instagram 9 di 25 Instagram 10 di 25 Instagram 11 di 25 Instagram 12 di 25 Instagram 13 di 25 Instagram 14 di 25 Instagram 15 di 25 Instagram 16 di 25 Instagram 17 di 25 Instagram 18 di 25 Instagram 19 di 25 Instagram 20 di 25 Instagram 21 di 25 Instagram 22 di 25 Instagram 23 di 25 Instagram 24 di 25 Instagram 25 di 25 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: