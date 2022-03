Alessandra Celentano e Rudy Zerbi: "Molto amici, in trasmissione dobbiamo difenderci da tutti"

"Pochi sanno che siamo amici e ci conosciamo da quando eravamo ragazzini e nessuno dei due pensava magari di fare

"Amici"

"Amici"

Rudy Zerbi

Alessandra Celentano

"Verissimo"

insieme ma neanche di fare la televisione, siamo quasi mezzi parenti". Con queste parole il professore di, ospite insieme ad, ha raccontato nel salotto didi come ha conosciuto la collega e ha parlato della loro amicizia.

"Ci siamo conosciuti tramite la sua ex moglie" ha aggiunto

Alessandra Celentano

Rudy Zerbi

ha risposto scherzando: "È diventata ex perché io e Alessandra abbiamo avuto una storia". "Per fortuna per me non è così, siamo rimasti amici", ha risposto la collega.

I due colleghi hanno parlato poi del

rapporto con gli altri professori di "Amici"

Come al solito siamo noi due attaccati da tutti

specificando che ci sono "grandissime tensioni con tutti". "- ha detto Zerbi - ci dobbiamo difendere".

"Ci attaccano perché non facciamo i buonisti - ha aggiunto

Alessandra Celentano

diciamo e facciamo sempre la verità e quello che ci sentiamo di dire senza paura

"Amici"

, anche il fatto di non aver paura di affrontare le sfide die della vita, forse questo è più difficile di fare sempre i buoni, sempre quelli papà chioccia, mamma chioccia, insomma anche basta tutti questi piagnistei". "Non potrei essere più d'accordo" ha detto Zerbi.