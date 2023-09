Alena Seredova e Gigi Buffon: "Oggi come oggi, posso solo dirgli grazie"

"Gigi Buffon? Oggi come oggi posso solo dirgli grazie". Ospite a "Verissimo" per parlare del matrimonio con Alessandro Nasi, celebrato a Noto lo scorso giugno, Alena Seredova accenna anche agli attuali rapporti con l'ex marito, padre dei suoi figli Louis Thomas e David Lee. "Lui mi ha lasciata da qualche parte, ma mi ha preso una persona che mi fa stare bene e mi rende felice".

Proprio i due ragazzi, ormai adolescenti, l'hanno accompagnata all'altare nel suo giorno più bello: "Credo sia stato giusto che fossero loro a condurmi tra le braccia di mio marito".

"Penso che non sia stato facile per Alessandro all'inizio", continua Seredova, a proposito della conoscenza con la dolce metà. "Ero una donna estremamente delusa e ferita. In più con due bambini. All'inizio ero molto chiusa".