Al via la nuova stagione de “le Iene”

Ilaria Salis, l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, è stata condannata in primo grado per il licenziamento di due suoi ex collaboratori e recentemente ha subito anche il pignoramento del conto corrente per il mancato pagamento delle spese legali. Filippo Roma l’ha raggiunta per raccogliere la sua versione dei fatti e chiederle conto anche di un documento che sta circolando in rete, nel quale si parla di presunti accordi presi con i suoi ex collaboratori all’inizio del mandato e che sarebbero poi stati disattesi. Nel servizio, l’inviato ha intervistato anche Nicola Fratoianni, portavoce nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra.