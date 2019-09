Al via gli “Eurogames”: ecco la cerimonia di apertura

Su Canale 5 sono iniziati gli “Eurogames”. Ilary Blasi e Alvin hanno dato il benvenuto alle sei squadre che si batteranno per il primo posto mentre una giuria di esperti, tra cui anche il “Signore degli Anelli” Juri Chechi, osserveranno le sfide per valutarne la correttezza. Le nazioni in gara, Italia, Spagna, Russia, Grecia, Germania e Polonia, gareggeranno in nove giochi declinati secondo le tradizioni e la storia di ogni Paese. La regola che tutti dovranno osservare è una sola: divertirsi.