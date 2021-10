Al "Grande Fratello Vip" Miriana chiede tempo a Nicola: flirt già al capolinea?

Non c'è pace per le coppie del " Grande Fratello Vip 6 ". Dopo Manuel e Lulù, il triangolo Soleil-Gianmaria-Sophie, adesso anche la fiamma tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu sembra essersi già spenta. Dopo i baci e le carezze è infatti arrivato il passo indietro della showgirl: "Io ti sento coinvolto e mi spaventa. Devo chiarire quali dubbi ho".

Nicola, un po' giù di morale, si isola dal gruppo e la Trevisan coglie la palla al balzo per parlargli a quattr'occhi. "Qua dentro voglio divertirmi, voglio giocare. Io ti sento invece molto coinvolto e mi spaventa. Questa cosa qui non riesco a elaborarla. Mi sto prendendo tempo anche per capire quali dubbi ho", gli spiega. Lui ascolta, ma sembra più interessato a godersi la sua vicinanza, abbracciandola e cercando di rubarle qualche bacio.

Sin dall'inizio tra i due è stata Miriana la più cauta, anche a causa delle sue storie passate e del figlio che la aspetta fuori dalla Casa. A frenarla maggiormente, però, è un'altra cosa: "Io ci tengo molto a te. Non capisco dove voglio arrivare, l'attrazione c'è, però mi manca il dialogo". Per il momento, quindi, non se la sente di andare oltre. Nicola, pur di averla accanto, fa buon viso a cattivo gioco e si dichiara disposto ad accettare anche queste condizioni.

TI POTREBBE INTERESSARE: