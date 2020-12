Al "Grande Fratello Vip" il regalo di compleanno di Stefania è la pace con Samantha

Miracolo di Natale nella Casa del " Grande Fratello Vip 5 ". Tra Stefania e Samantha è finalmente scoppiata la pace, dopo i stati molteplici scontri che le hanno viste protagoniste. È Samantha a fare il primo passo: “Voglio solo che ci capiamo. Forse non mi sono sentita accettata e un po’ attaccata da te”. “Credimi non è così”, replica subito Stefania

Nonostante Samantha abbia sempre dimostrato di saper reggere la pressione, la litigata con Stefania l'ha scossa nel profondo e in un angolo del giardino si è lasciata andare ad un pianto convulso. Sbollita la rabbia, proprio durante i festeggiamenti per il compleanno di Stefania, le due Vip si sono trovate ancora una volta faccia a faccia e si sono chiarite.

I Vip festeggiano il compleanno di Stefania Endemol Shine Italy 1 di 11 Endemol Shine Italy 2 di 11 Endemol Shine Italy 3 di 11 Endemol Shine Italy 4 di 11 Endemol Shine Italy 5 di 11 Endemol Shine Italy 6 di 11 Endemol Shine Italy 7 di 11 Endemol Shine Italy 8 di 11 Endemol Shine Italy 9 di 11 Endemol Shine Italy 10 di 11 Endemol Shine Italy 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Stefania la guarda dritto negli occhi e le sorride: "Goditi questo Natale, goditi questa esperienza felice, da parte mia farò tutto il necessario. Mi auguro che nessuno ti faccia uscire da questa Casa” Le due inquiline alla fine si abbracciano calorosamente. “Sono felice di essermi chiarita con te. Per me non è importante il gioco, non voglio uscire da qua con questo pensiero”, conclude Samantha visibilmente sollevata per questo chiarimento.

POTREBBE INTERESSARTI: