A darne notizia la figlia, Cristina Zavalloni, anche lei cantante, e la famiglia. "Questa notte mio papa' ci ha lasciati. Lucidissimo fino all'ultimo, con la sua tonante voce baritonale che continuava a risuonare - dio lo benedica! - anche nel corpo ormai stanco. Lo ringrazio per il suo spirito, per le tante risate, per la musica, per tutto quello che ci ha lasciato. E soprattutto per il suo grande cuore", ha scritto la figlia Cristina.

Paolo Zavalloni, che ha usato anche lo pseudonimo di Paolo Zavallone, in assonanza con Buscaglione e Carosone, è salito alla ribalta nella seconda metà degli anni settanta, quando ha adottato anche lo pseudonimo di El Pasador: la caratteristica voce roca e i baffi da camionista facevano pensare a qualcosa di esotico, suggerito dal suo pseudonimo.

Autore di numerose sigle televisive della Rai - "La sberla", "Non stop" - e altri titoli in stile disco music come "Amada mia, amore mio" e l'esotica "Kilimangiaro", dirige l'orchestra al Festival di Sanremo 1978. Negli anni Ottanta incontra i Frati dell'Antoniano e inizia a curare gli arrangiamenti musicali dello Zecchino d'Oro dal 1989 fino al 2001, quando si ritira dagli schermi televisivi.



Con "Amada mia, amore mio" partecipa anche al Festivalbar 1977, e con "Mucho Mucho" al Festivalbar 1978 (inclusa anche nella relativa compilation). Nel 2012 "Amada mia, amore mio" è stata inserita nella colonna sonora del film "To Rome with Love" di Woody Allen.



Negli anni Cinquanta scrive anche canzoni per altri artisti, tra cui "Le notti lunghe", inclusa da Adriano Celentano nel suo album del 1965 Non mi dir, e Non mi capirai, con testo di Vito Pallavicini, che Lalla Leone presenta a Un disco per l'estate 1967.