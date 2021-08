Addio ad Anna Martelli, la nonna di "Masterchef" amata da tutti

Si è spenta a 74 anni Anna Martelli. Con la sua simpatia contagiosa aveva conquistato tutti durante l'ottava edizione di Masterchef , nel 2019. La notizia della sua morte è stata data proprio attraverso la pagina Facebook della trasmissione. Originaria di Precetto Torinese, si era piazzata al tredicesimo posto ma aveva lasciato il segno come " nonna del gruppo ", che aveva sempre una buona parola per tutti.

In trasmissione parlava spesso del marito morto pochi anni prima, Maciste. E aveva instaurato un rapporto speciale con Antonino Cannavacciuolo, che la prendeva bonariamente in giro per la sua parlantina.

La notizia della morte di nonna Anna ha colpito molto i fan della trasmissione che sotto al post hanno lasciato numerosi commenti carichi di commozione.

