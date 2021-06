Morto Paolo Armando, era la "tigre" di MasterChef 4

E’ morto improvvisamente Paolo Armando, ex concorrente della quarta edizione di MasterChef 4. "La Tigre" era il soprannome con cui veniva chiamato dai compagni per la sua grinta e l’impegno che metteva nelle sfide, tanto da diventare uno dei volti più celebri del talent. E' stato trovato senza vita nella sua casa a Madonna dell’Olmo, in provincia di Cuneo. Vani i soccorsi del 118, intervenuti insieme ai carabinieri. Aveva 49 anni.

Le cause della morte di Paolo Armando non sono state rese note. Lascia la moglie Paola Ramello, e i figli Michela (15 anni), Sara (14 anni) e Francesco (8 anni).

Dal 2003 Armando era dipendente della Provincia di Cuneo come informatico. Faceva il catechista e aveva una grande passione per la cucina che lo aveva portato a MasterChef, dove riuscì a raggiungere la semifinale. Al cooking show aveva conquistato tutti con la sua simpatia e la gentilezza. Poi è stato testimonial di molte manifestazioni, dove veniva invitato come chef e per corsi di cucina.

Il presidente della Provincia di Cuneo, Federico Borgna, ha dichiarato: "Una grande perdita. Sia per noi sia per tutta la comunità provinciale che aveva imparato a conoscerlo e ad apprezzarne le grandi doti umane e professionali. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di così grande dolore".

Cordoglio e commozione sui social, con messaggi d'affetto rivolti a lui e alla sua famiglia.