Addio a "Supergirl", la sesta stagione sarà l'ultima e Melissa Benoist ringrazia: "Mi ha cambiato la vita"

Il pubblico dovrà quindi dire addio all'eroina di National City, la cui storia si concluderà con i venti episodi, ancora in fase di scrittura, della sesta stagione programmata per il prossimo anno. La decisione del network potrebbe essere legata al brusco calo di ascolti della quinta stagione, ma nessuna conferma è arrivata dai produttori dello show.



Melissa Benoist però ha voluto rendere omaggio al suo personaggio con un lungo post: "Vedere l'incredibile impatto che lo spettacolo ha avuto sulle ragazze di tutto il mondo mi ha sempre lasciata senza parole. Ha avuto quell'effetto su di me. Mi ha insegnato una forza che non sapevo di avere, per trovare la speranza nei luoghi più oscuri e mi ha insegnato che siamo più forti quando siamo uniti. Ciò che rappresenta spinge tutti noi a essere migliori. Ha cambiato la mia vita in meglio e le sarò per sempre grato. Sono così entusiasta di poter pianificare la nostra conclusione di questo fantastico viaggio e non vedo l'ora che vediate cosa abbiamo in serbo...".

