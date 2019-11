Melissa Benoist, attrice di "Supergirl" confessa abusi domestici: "Picchiata e umiliata da un ex... più giovane di me"

"La lunga e tortuosa via verso la guarigione la riconciliazione mi ha portato a questo momento in cui mi sento abbastanza forte per parlare della mia esperienza apertamente, onestamente e senza vergogna...". In un toccante e straziante messaggio video postato su Instagram Melissa Benoist, attrice di "Supergirl" confessa di essere stata a lungo vittima di violenze domestiche, picchiata e umiliata: "Tutti meritano di essere amati senza violenza, paura e danni fisici...".



L'attrice non fa il nome del suo "aguzzino" ma nel video, che si intitola "La vita non è come sembra", racconta la sua terribile esperienza trattenendo a stento le lacrime. Melissa svela di di essere stata picchiata e umiliata, spiata e seguita per gelosia... Descrive come le attenzioni e le gentilezze del suo futuro "molestatore" si siano trasformate presto in gelosie e desiderio di controllo, fino alla violenza. L'attrice racconta di essere stata presa a pugni, "fino a che mi è mancato il respiro", di essere stata trascinata per i capelli. "pizzicata fino a che la pelle non si è rotta" e spinta contro il muro, rompendo il cartongesso... E poi di come agli abusi fisici seguissero spesse le scuse e le promesse per poi ricominciare tutto da capo.

Un terribile periodo della sua vita che la Benoist sta provando a lasciarsi alle spalle:"Non è facile confessare verità spesso molto dolorose, ma io sono stata ispirata da donne che prima di me lo hanno fatto. Spero che ci riusciate anche voi. Più siamo e più forti saremo", scrive rivolgendosi a tutte le donne che hanno difficoltà a denunciare e liberarsi del proprio incubo personale e familiare. Alla fine del video cita poi una statistica del Dipartimento di Giustizia sugli abusi che una donna su quattro dai 18 anni in su subisce nel corso della sua vita e poi dice: "Voglio che questa statistica cambi e spero che raccontare la mia storia possa prevenire che accadano altre storie simili".

Raccontando la sua esperienza personale l'attrice parla di un ex e lo definisce "più giovane di lei". Per molti suo fan non c'è dubbio che si tratti di Blacke Jenner, che la Benoist ha conosciuto sul set di "Glee" nel 2012, con cui si è poi, prima fidanzata nel 2013 e poi sposata nel 2015, per divorziare un anno dopo, nel 2016. L'attrice fu incolpata all'epoca e attaccata dai fan per aver lasciato Jenner e essersi messa insieme a Chris Wood, diventato poi suo marito. Ora, dopo la confessione shock, in molti si sono scusati con lei e sebbene non ci sia nessuna conferma, il molestatore ha assunto agli occhi di parecchi fan dell'attrice, un volto e un nome.

