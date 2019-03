Johnny Depp fa causa all'ex moglie: "Ha mentito sugli abusi" | E chiede un maxi-risarcimento da 50 milioni

"Il signor Depp - prosegue la denuncia - non ha mai compiuto abusi sulla signora Heard, le sue accuse contro di lui erano totalmente false e sono state confutate da due diversi ufficiali di polizia, da testimoni neutrali e da 87 video delle camere di sorveglianza". Inoltre la star di "Aquaman" viene accusata di avere iniziato la relazione con Elon Musk "non più tardi di un mese dopo la celebrazione del loro matrimonio".



La star dei "Pirati dei Caraibi" e la Heard hanno divorziato nel gennaio 2017 (dopo solo 15 mesi dalle nozze), dopo che la donna ha affermato di essere stata violentemente aggredita da Depp nel suo attico a Los Angeles, colpita in faccia da un iPhone che le avrebbe procurato lividi ad un occhio e alla guancia. Secondo l'avvocato di Depp, però, la denuncia della Heard faceva parte di un "elaborato tentativo di truffa" volta a migliorare la sua carriera.



Non si è fatta attendere la replica di Amber Heard, che tramite i suoi avvocati ha fatto sapere: "Questa frivola azione legale è solo uno dei ripetuti sforzi di Johnny Depp per far stare in silenzio la nostra cliente. Ma non la priverà della sua voce. Le azioni del signor Depp dimostrano che è incapace di accettare la verità sul suo comportamento all'insegna degli abusi. Ma mentre sembra stia riuscendo nella sua determinazione ad autodistruggersi, riusciremo a vincere questa causa senza alcun fondamento e porre fine a questo vile tormento nei confronti della nostra assistita".